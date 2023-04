Harmonikafest feiert 30. Jubiläum!

Zum bereits 30. Mal organisierte Reinhard Hartl, der Hartl-Wirt aus Neuhaus, das Harmonikatreffen in seinem Haus. „Heuer war es ganz besonders – denn es ist ja schließlich ein Jubiläumsjahr!“ Nicht nur aus Kärnten, sondern von ganz Österreich und den Nachbarregionen reisten Fans und Musiker am Ostermontag mit ihren Instrumenten nach Neuhaus in Südkärnten an.