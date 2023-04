Berufsschule sucht für 466.000 Euro neuen Besitzer

Nach der Übersiedlung der Landesberufsschule für Metall- und Elektrotechnik in einen Neubau steht das alte Gebäude mitten in Amstetten seit 2012 großteils leer. Lediglich als Ausweichquartier während der Sanierung des Rathauses und für Polizeiübungen wurde die Schule in der Vergangenheit genutzt.