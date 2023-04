USA schicken Zerstörer in strittiges Seegebiet

Nachdem der Besuch der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen in den USA ist die Situation auch am Ostermontag angespannt: China führte den dritten Tag in Folge groß angelegten Militärmanöver in der Nähe Taiwans fort. Auch die USA demonstrierten im Südchinesischen Meer militärische Stärke. Der US-amerikanische Lenkwaffen-Zerstörer USS Milius trat in ein Gebiet ein, das von China und anderen Staaten beansprucht wird.