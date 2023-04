Über das bewegende Leben eines Berufsjägers

Manuskript durch Zufall in die Hände bekommen

„Jeden Dienstag habe ich mich mit Fritz in seinem liebevoll eingerichteten Häuschen in Glarsdorf, einem Ortsteil von Kammern, getroffen. Fritz erzählte - und ich schrieb mit, so entstand jede Woche ein Kapitel“, erinnert sich Mocharitsch zurück. Ende 2021 ist Bachler dann verstorben. Der Polizist Beck-Hochfellner (selbst Jäger), auch ein langjähriger Freund von Bachler, hatte dann das Manuskript durch Zufall in die Hände bekommen und vollendete schließlich das Werk.