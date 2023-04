Braucht Moskau jetzt Finanzhilfe aus dem Ausland?

Ausländische Investoren würden Krieg finanzieren

Die russische Führung sieht die Ausgabe von Staatsanleihen in Fremdwährungen vermutlich als Maßnahme an, um Löcher im eigenen Haushalt zu stopfen, so die Einschätzung der Regierung in London. Investoren aus anderen Ländern sollen bald in der Lage sein, russische Staatsschulden zu kaufen und damit einen Teil der künftigen Haushaltsdefizite Russlands abzumildern. Sie würden damit indirekt Russlands Einmarsch in die Ukraine finanzieren.