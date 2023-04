Nach Corona: Mehr Firmengründungen und Pleiten

Konkret wurden in Wien im vergangenen Jahr 9051 Unternehmen gegründet. In Summe entfallen fast ein Viertel aller Gründungen in Österreich auf Wien (23 Prozent). „Der Wirtschaftsstandort hat die Folgen der Pandemie überdurchschnittlich gut bewältigt. Mit ein Beleg dafür ist auch die hohe Gründungsaktivität. Damit bewegen wir uns schon fast auf dem Niveau vor der Pandemie“, so Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck. Besonders erfreulich: Durch die neuen Wiener Unternehmen entstehen direkt 17.200 Arbeitsplätze. Der Wertschöpfungsbeitrag liegt bei 2,4 Milliarden Euro. Neben den Stellen, die direkt in den Unternehmen angesiedelt sich, sorgen sie auch indirekt für viele Jobs - der gesamtwirtschaftliche Beschäftigungseffekt beläuft sich auf über 28.000 Arbeitsplätze.