Spannender Beruf: Polizei sucht dringend Nachwuchs

Sportliche Top-Leistung

Vor allem der sportliche Teil der Aufnahmeprüfung stellt für viele Bewerber eine große Herausforderung dar. Wer vorab den Parcours testen will, hat am Samstag, 15. April, von 10 bis 15 Uhr in der Turnhalle der Landespolizeidirektion in Eisenstadt, Neusiedler Straße 84, Gelegenheit dazu (Treffpunkt Eingang Torwache). „Eine Anmeldung ist nicht notwendig“, heißt es.