Lachen mit Erich Sokol: Gewinnen Sie Führungen!

Teilnehmen und gewinnen

Gewinnen Sie freien Eintritt in das Karikaturmuseum Krems, in die benachbarte Landesgalerie Niederösterreich und in die Kunsthalle Krems sowie eine Schifffahrt auf der Donau durch die Wachau. Außerdem können Sie und eine Begleitperson eine Führung durch die aktuelle Ausstellung im Karikaturmuseum Krems mit Direktor Gottfried Gusenbauer am 3. Juni gewinnen - inklusive einem Glas Sekt und einen Katalog zu „Sokol. Playboy Cartoons“. Sie wollen Ihrem Glück nachhelfen? Dann abonnieren Sie den NÖ-Newsletter der „Krone“ und verdoppeln Sie so Ihre Gewinnchance.