Nächster „Land-Krimi“ im Unterwasserreich Schrems

Nicht an die Oberfläche

Gerade wegen dem Skandal 2017 wollte man zuerst intern klären, ob der Fehlbetrag auch tatsächlich so stimmt, entgegnet SPÖ-Bürgermeister Peter Müller. „Es handelte sich um einen Einkaufswert von 7000 Euro, der bei der Inventur im Dezember ermittelt wurde. Nach Kontrollen dürfte es sich aber um weniger als 1000 Euro handeln, was einem normalen Schwund entspricht“, verteidigt der Stadtchef, dass man den Fall ohne genaue Prüfung nicht an die Öffentlichkeit geraten lassen wollte. Nach Anzeige ermittelt jetzt auch die Polizei.