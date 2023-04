RB Salzburg gegen Austria Wien - ab 14.30 Uhr LIVE

Die Rollen im Meistergruppen-Duell zwischen Red Bull Salzburg und der Wiener Austria am Sonntag sind klar verteilt. Das Team von Trainer Matthias Jaissle peilt in Wals-Siezenheim den neunten Sieg in Folge gegen die „Veilchen“ in der Fußball-Bundesliga an, seit fast fünf Jahren warten die Favoritener auf einen Sieg gegen den Serienmeister. Jaissle, der am Mittwoch 35 Jahre alt wurde, hat einen Geschenktipp für seine Elf: „Mit drei Punkten würde sie mir Freude bereiten.“ Wir berichten live ab 14.30 Uhr - siehe Ticker unten.