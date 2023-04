Prominente Hilfe bei der Suche nach Freiwilligen

Jugendbetreuer, Disponent, Lebensretter: Aufgrund von Personalnot muss Christopher Seiler in dem knapp zweiminütigen Video gleich mehrere Aufgaben erfüllen. Die Folge: Als er vor Ort bei einem Unfall ist, gibt es niemanden mehr, der in der Zentrale den Notruf entgegennimmt. „Ich kann mich nicht um alles kümmern. Deshalb brauchen wir dich!“, appelliert er nach einem kräfteraubenden Atemschutzeinsatz an die Zuseher.