Das Messer im Hosensack wird immer beliebter

Auch beim Landesgericht Linz ist der Trend zum Messer im Hosensack Thema: Im Vorjahr betraten 70.600 Personen das Gerichtsgebäude, denen 1279 Messer abgenommen wurden. Im Jahr zuvor – also 2021 – waren es 107.000 Besucher mit 1137 Messern. Also trotz sinkender Personenanzahl gab es mehr Waffen, so Vizepräsidentin Amalia Berger-Lehner bei der Jahresbilanz Ende Februar.