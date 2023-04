Palast plant Seitenhieb gegen Meghan und Harry

Bis eine fixe Zu- oder Absage von Harry und Meghan kommt, plane man also weiterhin damit, dass das Paar am 6. Mai an der Krönungszeremonie von König Charles und Königin Camilla teilnehmen wird. Der britische „Mirror“ will unterdessen sogar einige Details zu den Sitzplänen in Erfahrung gebracht haben - und diese könnten für das Paar durchaus unangenehm sein.