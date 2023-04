Steirischer Lehrer schaute jahrelang Kinderpornos

Steirer war auch als Kinder-Tennislehrer tätig

Doch vor zwölf Jahren überschritt er die Grenze deutlich und manövrierte sich selbst ins Strafrecht. Über das Darknet verschaffte er sich von da an immer wieder Zutritt zu Kinderpornoseiten und zahlte für verbotene Bilder und Videos. Die lud er sich auf mehrere Datenträger und speicherte sie penibel geordnet ab. Mittlerweile tue ihm das alles leid. Aber: „Ich hab’ mir das ja nicht jeden Tag angeschaut, ich hab’ ja auch viele andere Interessen“, sagt der Steirer, der auch immer wieder Tenniskurse für Kinder gegeben hat. „Ein bissl Schauen ist also nicht schlimm, haben Sie sich das so gedacht?“, will die Richterin wissen. „Ja.“