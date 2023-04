„Bronzener Silbertaler“ macht noch nicht Schluss

Schule muss noch warten

Vorbei ist die Saison für den Schüler des Sportgymnasiums Dornbirn aber noch lange nicht. „Nach Ostern stehen nochmals zwei Riesentorläufe am Glungezer am Programm“, sagt Moritz, der seine „Riesen“-Punkte in diesem Winter schon von 54,21 auf 35,72 drücken konnte. Und auch im Mai ist noch nicht Schluss. „Da unklar ist, wie die Gletscher in Europa im Sommer beieinander sind, werden wir versuchen, jetzt so lange wie möglich weiterzufahren“, verrät der Head-Pilot und ergänzt augenzwinkernd: „Sollte mich die Schule aber brauchen, wird sie mich natürlich sehen.“