Neue Stipendien für Medizin-Studenten gestartet

Ab sofort bewerben

Start der Stipendienvergabe ist nun im Sommersemester 2023. Der erste Bewerbungszeitraum begann mit Dienstag und endet in einem Monat am 4. Mai. Die Stipendien werden dann rückwirkend bis 1. März ausbezahlt. Nach dem Modell 1 können Studierende sich nach Abschluss des 1. Studienabschnitts für Humanmedizin und ab Eintritt in den 2. Studienabschnitt bis zur Beendigung des Studiums (6. Studienjahr) um ein Stipendium in Form eines Fixbezuges von 950 Euro brutto (zwölfmalig) bewerben.