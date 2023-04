Sechs Millionen Euro für türkische Erdbebenopfer

„Es ist unbeschreiblich, welches Leid die Menschen in der Erdbebenregion durchmachen müssen. Über 9 Millionen Menschen - so viel wie in Österreich leben - sind von den Folgen dieses verheerenden Erdbebens betroffen“, betonte Totschnig, der am Mittwoch die Erdbebenregion besucht hatte, am Sonntag. Durch die Hilfe des WFP erhielten rund eine Million Menschen Hilfe, so der Landwirtschaftsminister weiter. „Rund 900.000 werden täglich mit warmen Speisen versorgt und rund 100.000 Menschen, insbesondere Familien, werden mit Lebensmittelpaketen versorgt.“