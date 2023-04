Bricht Kate bei der Krönung mit dieser Tradition?

Schon seit Monaten laufen die Planungen zur Krönung von King Charles am 6. Mai in der Westminster Abbey. Auch wenn der Monarch angekündigt habe, dass die Zeremonie „kürzer, kleiner, billiger“ sein soll als jene von Queen Elizabeth vor 70 Jahren, so folgen viele Details dennoch bestimmten Traditionen des britischen Königshauses.