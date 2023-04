Lkw-Rodeo-Ritt: Erst Verzweiflung, dann Happy End

Sprichwörtlich die Zügel gingen Freitagmittag bei einem Lkw in Schwendberg im Zillertal durch, als der Fahrer per Fernbedienung einen Container mit Schotter abladen wollte. „Der Mann hatte vergessen, die Abstützungen am Lkw auszufahren, da stieg der Lkw plötzlich in die Höhe - immer schneller“, schildert Augenzeuge Hannes Dengg die dramatischen Sekunden der „Krone“. „Es war knapp, dass das Schwerfahrzeug nicht nach hinten kippte.“