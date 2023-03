„Intelligente Bomben“ sollen jetzt Russen stoppen

Ukraine wartet auf Ende der Schlammsaison

Die russischen Truppen arbeiten laut Angaben aus der Ukraine derzeit an einer Umgruppierung - schon zuletzt konnten sie trotz mehrerer Großangriffe keinen nennenswerten Gebietsgewinne mehr erzielen. Mit den sehnlich erhofften Waffen dürfte man in der Ukraine bereits an einer Gegenoffensive feilen - in den USA geht man derzeit davon aus, dass eine solche im Frühjahr bevorstehen dürfte.