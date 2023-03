Dänen zeigen Weg: Nehammer holt sich Asyl-Ideen

Dänemark muss sich nicht an EU-Richtlinien halten

Bei den Dänen will sich Kanzler Karl Nehammer Ideen für die Umsetzung seines neuen Ziels holen: In seiner Zukunftsrede kündigte er an, dass nur jene, die fünf Jahre im Land sind, Hilfen in voller Höhe erhalten sollen. In Dänemark existiert schon so ein Modell. Recht darauf hat, wer neun Jahre am Stück legal in Dänemark gelebt hat. Allerdings muss sich Dänemark durch eine Opt-out-Regelung nicht an EU-Richtlinien halten.