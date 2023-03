Ex-Rapidsprecher Marek holt Stars ins Waldviertel

Nach großem Erfolg der ersten beiden Male läutet die lebende Rapid-Sprecherlegende Andy Marek nun zur dritten Kultur-Veranstaltungsreihe in der Waldviertler Bezirksstadt Waidhofen an der Thaya ein. In weniger als drei Wochen werden zehn Kabarett- und Musik-Veranstaltungen mit zahlreichen Stargästen geboten.