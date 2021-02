Andy Marek: „Danach lechzen alle seit Jahren“

Am Donnerstagabend verfolgten alle Rapidler Salzburgs 0:2 gegen Villarreal. Auch als Vorbereitung auf den Liga-Hit am Sonntag. „Normal würden uns Tausende Fans nach Salzburg folgen“, sagt Andy Marek. 27 Jahre war er mehr als die „Stimme Rapids“. Bei seinem Abschiedsspiel vor einem Jahr herrschte zum letzten Mal Gänsehaut-Atmosphäre in Hütteldorf. Seit dem 1. März 2020 (3:1 gegen Mattersburg) blieb der Block West zu. Corona, die Pandemie, Geisterspiele. Das schmerzt auch Marek: „Das, was jetzt sportlich bei Rapid passiert, danach lechzten alle seit vielen Jahren. Jetzt würde Ausnahmezustand herrschen, wäre jedes Spiel ein Tollhaus.“