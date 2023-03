Diagnose Demenz: Angehörige brauchen mehr Hilfe

Bald 24.000 Betroffene in der Steiermark

In einer immer älter werdenden Gesellschaft erkranken immer mehr Menschen an Demenz. Studien gehen von 24.000 Betroffenen in der Steiermark im Jahr 2030 und bereits mehr als 35.000 Personen im Jahr 2050 aus. „Es ist eine oft tabuisierte Erkrankung, die vielfach zu spät erkannt wird - oder nicht erkannt werden möchte“, sagt Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß.