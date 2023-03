Ein Kochbuch für alle, die kein Gluten vertragen

Menschen, die an Zöliakie, also an einer Glutenunverträglichkeit leiden, müssen auf Weizen verzichten. Grund dafür ist das in Weizen enthaltene Gluten (Klebereiweiß). Dieses schädigt bei Betroffenen die Dünndarmschleimhaut und kann starke Magen-Darm-Beschwerden oder Schlimmeres verursachen.