Gebettet wie auf Wolken mit nachhaltigen Matratzen

Geheimrezept für erholsamen Schlaf

Das nötige Rüstzeug hat Glinik von ihrem Lebenspartner erhalten, der Spezialist in der österreichischen Matratzenproduktion war. Glinik: „Es liegt mir am Herzen, den Menschen weiter einen erholsamen Schlaf zu ermöglichen. Auf unseren Matratzen fühlen sie sich wie auf Wolken gebettet.“ Das Geheimrezept sei eine spezielle Kombination aus nachhaltigen Produkten, die für jeden individuell hergestellt werden kann. „In unserem Schauraum in Griffen gibt’s persönliche Beratung. Jeder kann Probeliegen.“