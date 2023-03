Sport geht mit ORF-Abgabe hart ins Gericht

„Ich bin keiner, der sagt, man muss der Kultur etwas wegnehmen - aber der Sport ist in der Steiermark klar unterdotiert“, spricht Christian Purrer, Chef der Energie Steiermark und Präsident des Sportdachverbands ASVÖ aus, was sich viele Sportfunktionäre denken. „Mit einem Sportbudget von rund elf Millionen, bewegen wir uns im Moment an der Unterkante. Wollen wir mehr hauptamtliche Trainer, unsere Leistungszentren stärken und uns auch in der Spitze breiter aufstellen, braucht es eine Erhöhung.“