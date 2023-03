Warum Ralf Rangnick auch an die Klubtrainer denkt

Da wird es immer wieder „Härtefälle“, unterschiedliche Interessen geben. Umso wichtiger ist eine ehrliche Kommunikation, ein gutes Klima zwischen ÖFB, also Rangnick, den Spielern und ihren Klubs. So war es auch kein Problem, dass Alaba, der laut Absprache mit Real Madrid eigentlich erst ab Minute 60 geplant war, schon zur Pause eingewechselt wurde. Für Rangnick letztlich „richtig und wichtig“. Zumal fünf Wochen nach seiner Verletzung kein Risiko mehr bestand. Der Oberschenkel überstand beim Debüt dann auch den 2:1-Torjubel, zunächst sprang der Kapitän auf die Werbebande, dann in die Spielertraube.