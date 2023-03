Der größte Verrat als bildgewaltiger Comic

Zwischen Fantasy und theologischer Allegorie

In Anlehnung an Nikos Kazantzakis‘ „Die letzte Versuchung Christi“ (bzw. die vermutlich heute bekanntere Filmversion von Martin Scorsese) und Dante Alighieris „Inferno“ zeigen Autor Jeff Loveness und Zeichner Jakub Rebelka Judas‘ Abstieg in die eigene und die biblische Hölle auf der Suche nach Antworten und der Menschlichkeit in der göttlichen Schöpfung. Eine faszinierende, grafisch herausragende Lektüre zwischen Fantasy und theologischer Allegorie. In einer Religion, die auf Erlösung und Vergebung basiert, musste sich ein Mann für alle Menschen opfern ... und das war nicht Jesus.