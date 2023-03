Einstige Firmenzentrale wird zum Jugend-„Traum“

An Bedürfnissen Jugendlicher orientiert

Gerd Schachermayer über seine Beweggründe dafür: „Es gibt mehrere: Zum einen sollen unsere ,hello yellow‘-Sportstätten — Pumptrack, Velodrom und ab Herbst die Bowl — eine sportliche Bereicherung für alle Interessierten sein. Die neue Begegnungszone ,last‘ ist ein konsequenter weiterer Schritt, der sich noch stärker an den Bedürfnissen Jugendlicher orientiert. Sie sind unsere Zukunft – auch für unser Familienunternehmen, das sich seit jeher als Lehrlingsausbildner engagiert. Durch ,last‘ und ,hello yellow‘ schaffen wir neue Wege, wie junge Menschen Schachermayer kennenlernen und wahrnehmen.“