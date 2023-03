Nationalspieler liefern sich Rangelei mit Polizei

Torwart Pedro Gallese war der letzte Spieler, der die Polizeistation verlassen durfte. Ein Beamter beschuldigte den Keeper, ihn geschlagen zu haben. Gallese hatte zuvor gegenüber dem peruanischen Fernsehen erklärt: „Wir wollten die Leute begrüßen und die Polizei fing an, auf uns einzuschlagen.“ Peru trifft am Dienstag in einem Freundschaftsspiel im Metropolitano-Stadion auf Marokko.