Waffennarr prügelte Mutter und Oma krankenhausreif

Ein Gewehr, sieben Totschläger, ein Bajonett, zwei Macheten und vieles mehr. Neben einem ganzen Arsenal an Waffen, die ein 27-Jähriger trotz aufrechten Verbots hortete, ließ der Waldviertler ebenso oft auch seine Fäuste sprechen. Denn Unmengen an Alkohol und Drogen ließen den Mann anscheinend in blinder Wut zuschlagen. Die Leidtragenden dabei waren die Frauen in seiner Umgebung. Sowohl seine Mutter als auch seine Großmutter bekamen dies am eigenen Leib schmerzlich zu spüren. Zahlreiche Verletzungen zeugen davon.