Schläger hortete trotz Verbot ganzes Waffenarsenal

Ein teuflischer Mix aus Unmengen Alkohol und Drogen führte bei einem 27-Jährigen gleich mehrmals zu einem regelrechten Filmriss – mit fatalen Folgen. Denn jedes Mal hatte er danach Blut an seinen Händen. So soll der Waldviertler Mitte Dezember nicht nur seine Großmutter in blinder Wut zu Boden gestoßen haben, sondern auch seine Mutter nach Faustschlägen ins Gesicht, an den Haaren auf den Boden gezogen und dort auf sie eingetreten haben. Die 72-Jährige erlitt eine Rückenprellung, seine Mutter neben einer Riss-Quetsch-Wunde eine Gehirnerschütterung.