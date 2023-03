Nach Bluttat in Edling: Rückschlag für Ermittler

Keine neuen Erkenntnisse

Doch das erste Ergebnis aus der Gerichtsmedizin Innsbruck ist ernüchternd, wie Markus Kitz als Sprecher der Anklagebehörde auf „Krone“-Anfrage erklärt: „Die ersten Auswertungen haben nichts Überraschendes und damit leider noch keine heiße Spur geliefert.“ So gab es auf einer Stange im Umfeld des Tatorts nur DNA-Spuren der Getöteten - vermutlich handelt es sich also nicht um die Tatwaffe. Und auch an der Jacke der Frau konnte noch nichts gefunden werden, das den Täter überführt. Kitz: „Es sind aber noch weitere Untersuchungen veranlasst. Von diesen erhoffen wir uns mehr Aufschluss.“