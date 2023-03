Literarischer Preisregen für die Steiermark

Und nicht erst seit die brillante Gegenwartsanalystin einer durchökonomisierten Gesellschaft ihre „Morituri“ (Todgeweihten) durch die österreichische Polit-Landschaft gejagt hat, gehört sie mit zum Besten, was Literatur kann. Dieser Meinung war auch die Expertenjury des Kärntner Gert-Jonke-Preises - mit Daniela Strigl, Stefan Gmünder, Renate Giacomuzzi hochkarätig besetzt. Am Sonntag fand die Preisverleihung in Klagenfurt statt.