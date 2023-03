Jede Menge „Frühlingskinder“ im Zoo Schmiding

Mini Antilope geboren

Mit einer Körperhöhe von 30 Zentimetern und einem Gewicht von sechs Kilo gehören Kirk-Dikdiks zu den kleinsten Antilopen der Welt. Sie leben paarweise in festen Revieren, die durch das Männchen verteidigt werden. Noch liegt das Neugeborene geschützt in Deckung und ist nur mit viel Geduld und Glück auf der Anlage zu entdecken. Doch bald wird das kleine Kirk-Dikdik Jungtier, dass am 16. März geboren wurde, seine Umgebung erkunden. Obwohl die DikDiks sehr zierlich erscheinen und sich auch sehr still verhalten, sollte man ihre Schnelligkeit nicht unterschätzen. Wenn nötig können die Tiere mit bis zu 40 km/h im Zickzack lossprinten und stoßen dabei auch noch laute Warnschreie aus.