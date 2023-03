Mintzlaff setzt den Rotstift bei Red Bull an

0,0 Prozent Marktanteil bei Start eines neuen Formats

Der Sender, ein Herzensprojekt von Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, expandierte erst Anfang des Jahres – noch auf Wunsch des Milliardärs – in Deutschland. Unmittelbar nach dem Sendestart eines neuen Nachrichtenformats waren die Zielgruppen-Reichweiten so gering, dass 0,0 Prozent Marktanteil ausgewiesen wurden. Ein Wendepunkt auch für den österreichischen Markt? Aus Senderkreisen hört man, dass ab Herbst Sparpläne in Kraft treten sollen.