Britische Ex-Minister gehen Aktivisten auf Leim

Mit ihrer Bereitschaft, gegen Tausende Pfund Honorar ein von politischen Aktivisten erfundenes Consulting-Unternehmen zu beraten, haben englische Ex-Regierungsmitglieder jetzt für Entrüstung in Großbritannien gesorgt. Was die früheren Minister nicht wussten: Sie sind auf eine Fake-Firma mit angeblichem Sitz in Südkorea hereingefallen ...