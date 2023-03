Protest am „Welttag für das Ende der Fischerei“

Aktivistinnen des VGT (Verein gegen Tierfabriken) wollten am „Welttag für das Ende der Fischerei“ auch in Bregenz das Interesse auf den Schutz der Wassertiere lenken. In Wassermenschenkostümen und in Fischernetze gewickelt, wollten sie Passanten das Leid der Fische näherzubringen.