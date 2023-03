Pol Espargaro landet nach Trainingssturz im Spital

Pol Espargaro hat am Freitag einen heftigen Sturz im Training für das Saisoneröffnungs-Rennen in der MotoGP in Portugal erlitten. Der Spanier, der dieses Jahr zu KTM zurückgekehrt ist und für das Werksteam GasGas der Oberösterreicher am Start ist, war zwar bei Bewusstsein, musste aber für weitere Untersuchungen ins Spital nach Faro gebracht werden.