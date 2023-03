Dreck, Schimmel, kein Wasser: Babyenten verdurstet

Verzweifelte Tiere fraßen schimmliges Futter

Am Freitag stand der Halter vor Gericht. Er wies trotz Beweisfotos jede Schuld von sich. „Als ich in Urlaub flog, war alles okay. Der Doktor (der Amtstierarzt, Anm.) hat genau dort fotografiert, wo es dreckig war.“ - „In so kurzer Zeit verschmutzt der Stall nicht derart“, wetterte Richter Andreas Rom ob der empathielosen Antworten des angeklagten Mannes.