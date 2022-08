67 verwahrloste Tiere gerettet - 7 Entenbabys tot

Aus unfassbaren Lebensumständen wurden am Mittwoch in der Früh 30 Hühner, 35 Enten und zwei Gänse im steirischen Bezirk Weiz abgenommen: Die Tiere waren in völlig verdreckten Verschlägen eingesperrt, hatten kein Wasser, das wenige vorhandene Futter war verschimmelt; sieben Jungtiere haben die Torturen gar nicht überstanden. Der Halter war dem Vernehmen nach in einen längeren Urlaub gefahren ...