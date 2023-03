Mahü-Bauklotz: Zwei Arbeiter in die Tiefe gestürzt

Fest steht bereits: Laut Melcher seien die zwei Arbeiter „drei bis vier Meter“ in die Tiefe gestürzt. Der Ältere habe sich beim Absturz Prellungen zugezogen. „Er wurde von uns versorgt und anschließend in ein Spital gebracht“, so der Sprecher. Schwerere Verletzungen erlitt sein jüngerer Kollege. Der 43-Jährige musste von der Seiltechnikeinsatzgruppe mit Unterstützung der Höhenretter der Feuerwehr gerettet werden, bestätigte auch Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl.