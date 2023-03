„Beim Eierkratzen kann ich herrlich entspannen“

Das aus Kroatien stammende Kulturgut des Eierkratzens etablierte sich hierzulande Mitte des 19. Jahrhunderts - und zwar nur in Stinatz, wo sie bis heute gepflegt wird. Verschenkt wurden die farbenprächtigen Raritäten ursprünglich nur von Paten an Tauf- und Erstkommunionskinder sowie an Firmlinge. Gab es einen Trauerfall in einer Familie, erhielten die Kinder ein schwarzes Osterei. Alle Eier waren damals gekocht, heute werden rohe verwendet.