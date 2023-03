Kehrt LeBron James noch im Grunddurchgang zurück?

Am 15. April beginnen die NBA-Play-offs. Kurz vor dem Einzug in ebenjene stehen die Cleveland Cavaliers nach einem 116:114-Auswärtserfolg bei den Brooklyn Nets. Zum Matchwinner avancierte Isaac Okoro, der in der Schlusssekunde den spielentscheidenden Dreier zum dritten Sieg Clevelands in Serie traf. Im engen Play-off-Rennen der Western Conference schoben sich die New Orleans Pelicans durch einen 115:96-Erfolg über die Charlotte Hornets an den Oklahoma City Thunder vorbei auf den zehnten Platz und profitierten von der 105:127-Niederlage der Thunder bei den Los Angeles Clippers.