Waldhäusl jetzt endgültig freigesprochen

Damals wurden unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in die Asylunterkunft Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) verlegt, die mit Stacheldraht begrenzt war. Die WKStA hielt das Quartier für ungeeignet und meinte, dass die Maßnahme „ihre Persönlichkeit destabilisieren“ würde. „Das Quartier in Drasenhofen, in dem Jugendliche untergebracht worden waren, hatte den Anschein eines Gefängnisses und eines Abschiebezentrums“, hieß es. Die betroffenen Flüchtlinge seien dem Politiker ein Dorn im Auge gewesen.