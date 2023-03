„Nach der WM waren wir öffentlich sehr angesehen“

Die Anzahl hält sich in Grenzen! Mit Heinz Lindner, Gernot Trauner und dem nachnominierten Andreas Ulmer haben lediglich drei „waschechte“ Oberösterreicher die Chance, bei der Rückkehr des ÖFB-Teams nach Linz in ihrer Heimat zu spielen. Eine Ehre, die bisher nur vier Kickern zuteil wurde. Lindner und Florian Klein, der mit 45 Länderspielen auch OÖ-Rekordspieler ist, waren 2012 beim 0:3 gegen die Elfenbeinküste dabei, der gebürtige Steyrer Hans Eigenstiller 1968 und 1971 und LASK-Legende Helmut Köglberger durfte sich sogar über ein Tor in Linz freuen, traf am 22. September 1976 zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen die Schweiz. Ein ganz spezieller Team-Moment war für Köglberger auch das 0:0 1974 vor 120.000 Zuschauern in Brasilien gewesen. Nur zu einer Teilnahme an einer WM hatte es für „Heli“ nicht gereicht.