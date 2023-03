In Kärnten droht Ende der privaten Altenbetreuung

Schon ein neues Bett ist ein Problem

Dieses Geld fehlt auch bei längst nötigen Investitionen, selbst das Nachbeschaffen eines Pflegebettes ist schon ein Problem. Verschiedenste Pflegehäuser starteten daher mit der Wirtschaftskammer einen öffentlichen Hilferuf. „Wir wurden zu Tode gespart, können so ein Altern in Würde bei qualitätsgesicherter Pflege bald nicht mehr sicherstellen“. Ein Appell, dem sich FPÖ Parteichef Erwin Angerer anschloss: "Wir haben schon lange gewarnt, dass die Pflegeheime in Not geraten, die Ignoranz gefährdet unsere Altenpflege.“