Pilzerreger breitet sich „besorgniserregend“ aus

Die US-Gesundheitsbehörde stufte ihn bereits 2019 als „dringende Bedrohung“ ein - es gibt eine Meldepflicht in den Staaten. In den letzten Jahren hat sich die Verbreitung jedoch beschleunigt, wie die Behörde in einer Studie herausfand. Waren es 2016 (das Jahr, in dem der Pilz in den USA entdeckt wurde) noch 53 Fälle, waren es 2021 bereits 1471 Fälle - das entspricht eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr 2020, in dem noch 756 Fälle erfasst wurden.