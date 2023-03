Warnung aus Prag: Hilfe für Ukraine wird schwinden

Ukraine soll zuerst Richtung EU, dann erst in die NATO

Zurückhaltend äußerte sich der frühere General zu den Aussichten für einen NATO-Beitritt der Ukraine in absehbarer Zeit. „Der Weg der Ukraine nach Europa sollte über eine schnellere Annäherung an die Europäische Union führen und erst danach an die Sicherheitsstrukturen“, sagte der Präsident. „Das halte ich für die richtige Reihenfolge.“